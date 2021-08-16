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У рамках зустрічі Зеленського і Байдена очікується підписання оборонної угоди

Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Андрій Таран провів зустріч з делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Візит американських політиків передує запланованій на 30 Серпня зустрічі Президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Таран зазначив, що в ході саміту очікується, підписання двосторонніх угод про співпрацю в оборонній сфері.

"Україна і Сполучені Штати зараз активно працюють над визначенням пріоритетних напрямків взаємодії для розвитку здібностей національної безпеки і оборони України", - додав він.

Нагадаємо, в середині липня Україна і США обговорили військову складову візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америки