У рамках справи проти російського олігарха Усманова у Німеччині обшукали ФК "Баварія", - ЗМІ

Це сталося в рамках справи щодо російського олігарха Алішера Усманова, якого в Німеччині підозрюють в ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей.

Bild пише, що Усманов пов'язаний із німецьким футбольним топ-менеджером, колишнім президентом "Баварії" Улі Хенесом.

Вони знайомі, оскільки обидва часто відвідували курортне місто Тегернзе, куди російський бізнесмен, за даними Bild, регулярно приїжджав до березня 2022 року. Прокуратура у Франкфурті-на-Майні заявила, що відомство не проводить жодних розслідувань чи фінансових розглядів щодо "Баварії", відповідальних осіб чи членів клубу.

Усманова підозрюють в ухиленні від сплати податків із 2017 по 2022 роки.