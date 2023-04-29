У рамках справи проти російського олігарха Усманова у Німеччині обшукали ФК "Баварія", - ЗМІ

Слідчі Федерального управління кримінальної поліції Німеччини спільно зі співробітниками Управління кримінальної поліції Баварії провели обшуки на стадіоні Allianz Arena та у штаб-квартирі футбольного клубу "Баварія" у Мюнхені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Це сталося в рамках справи щодо російського олігарха Алішера Усманова, якого в Німеччині підозрюють в ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей.
Bild пише, що Усманов пов'язаний із німецьким футбольним топ-менеджером, колишнім президентом "Баварії" Улі Хенесом.
Вони знайомі, оскільки обидва часто відвідували курортне місто Тегернзе, куди російський бізнесмен, за даними Bild, регулярно приїжджав до березня 2022 року. Прокуратура у Франкфурті-на-Майні заявила, що відомство не проводить жодних розслідувань чи фінансових розглядів щодо "Баварії", відповідальних осіб чи членів клубу.
Усманова підозрюють в ухиленні від сплати податків із 2017 по 2022 роки.
Нагадаємо, що Сполучені Штати спільно з Великою Британією ввели черговий пакет санкцій у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. До санкційного списку потрапили понад 80 фізичних і юридичних осіб.
Британія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапив холдинг USM мільярдера Алішера Усманова та сім'ї інших російських мільярдерів.
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