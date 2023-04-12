США та Британія ввели нові санкції проти структур Усманова та "Росатому"

Сполучені Штати спільно з Великою Британією ввели черговий пакет санкцій у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. До санкційного списку потрапили понад 80 фізичних і юридичних осіб.

Санкції введено проти холдингу USM Holding, пов'язаного з російським олігархом Алішером Усмановим, проти якого обмеження запровадили в березні 2022 року.

"У розпорядженні Усманова є широка мережа підприємств у фінансових гаванях і члени сім'ї, через яких він здійснює фінансові операції, що дає йому змогу потенційно обходити санкції", - заявили в американському відомстві.

Мінфін стверджує, що через USM Holding Усманов контролює і володіє більшістю своїх компаній.

Санкції поширюються також на понад два десятки юридичних осіб, пов'язаних із холдингом, що базуються в Росії, Узбекистані, Швейцарії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Крім цього, Держдепартамент США вніс до санкційного переліку 27 фізичних і юридичних осіб, які працюють в оборонному секторі і підтримують війну Росії проти України. Також додаткові санкції введено проти компаній, пов'язаних із "Росатом".

Зокрема "Ковровського механічного заводу", "Русатом Оверсіз" (відповідає за зарубіжні проєкти) і "Атомстрой" (головна організація "Росатома", що відповідає за матеріалознавство).

Нагадаємо, сьогодні США оголосили про санкції проти РФ, до списку яких потрапили "Юнармія" та віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін.

Крім того, вчора Канада ввела санкції проти російських компаній та осіб, пов'язаних із ПВК "Вагнера". Також під санкції потрапив голова Татарстану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.