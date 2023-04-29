В рамках дела против российского олигарха Усманова в Германии обыскали ФК "Бавария", - СМИ

Это произошло в рамках дела по российскому олигарху Алишеру Усманову, которого в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Bild пишет, что Усманов связан с немецким футбольным топ-менеджером, бывшим президентом "Баварии" Ули Хенесом.

Они знакомы, поскольку оба часто посещали курортный город Тегернзе, куда российский бизнесмен, по данным Bild, регулярно приезжал к марту 2022 года. Прокуратура во Франкфурте-на-Майне заявила, что ведомство не проводит никаких расследований или финансовых разбирательств по "Баварии", ответственных лиц или членов клуба.

Усманова подозревают в уклонении от уплаты налогов с 2017 по 2022 год.