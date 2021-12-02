В рамках программы "Зеленая страна" в 2021 году высадили почти 58 млн деревьев - на 40% больше, чем планировалось

"В июне этого года президент Украины дал старт программе "Зеленая страна". Чтобы правильно и успешно ее реализовать, мы в министерстве активно приобщились к разработке законопроекта о сохранении лесов №5650, начали идентификацию самолесных и пригодных для лесоразведения участков и процедуру передачи их в лесхозы, создали рабочие группы по определению участков, где следует сажать лес, а где нет. Ведь мы четко понимаем, что только созданные в правильных местах леса поможет в борьбе с климатическим кризисом и деградацией почв, будет сохранять водные ресурсы и среду обитания множества растений и животных", - подчеркнул Боруховский.

По его словам, этой осенью благодаря благоприятным погодным условиям высадили больше, чем планировали древесных растений. Сегодня уже высажено почти 58 млн сеянцев, из которых 6,6 млн - на землях территориальных общин.

Больше всего деревьев высажено в Житомирской области - 14,2 млн сеянцев. На втором месте по темпам высадки Волынь - 5 млн сеянцев. На третьем месте Киевщина - высажено почти 4,5 млн сеянцев. Запорожская область высадила около 4,3 млн сеянцев. Луганщина и Львовщина высадили около 3,5 млн каждая.

"Удастся ли нам высадить 1 миллиард деревьев за три года? Конечно, да. Не удивляйтесь, что сейчас программа выполнена на 6%. Лес высаживается не линейно, а по правилам вегетационных сезонов. Наиболее благоприятное время для этого весна. Менее благоприятным временем года является осень. Летом и зимой лес не высаживается. У нашего графика высадки будут четко выраженные пики, которые будут совпадать с веснами", - добавил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец.

Все эти данные находятся в открытом доступе на сайте https://zelenakraina.gov.ua/. На интерактивной карте детализированы все места высадки по областям, а также отображены все участвующие в реализации проекта.

Сейчас областные предприятия Гослесагентства наращивают свои мощности. Современный семенно-селекционный центр, который будет за год выпускать 3 млн сеянцев с закрытой корневой системой, уже заработал во Львове. В декабре такой центр заработает в Донецкой области. В целом, планируется открытие таких заводов в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.