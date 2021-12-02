У рамках програми "Зелена країна" у 2021 році висадили майже 58 млн дерев - на 40% більше, ніж планувалося

"У червні цього року президент України дав старт програмі "Зелена країна". Аби правильно та успішно її реалізувати, ми у Міндовкіллі активно долучалися до розробки законопроєкту про збереження лісів №5650, розпочали ідентифікацію самозаліснених та придатних для лісорозведення ділянок і процедуру передачі їх до лісгоспів, створили робочі групи з визначення ділянок, де варто садити ліс, а де ні. Адже ми чітко розуміємо, що лише створені у правильних місцях ліси допоможуть у боротьбі з кліматичною кризою та деградацією грунтів, зберігатимуть водні ресурси та середовища існування безлічі рослин і тварин", - підкреслив Боруховський.

За його словами, цієї осені завдяки сприятливим погодним умовам висадили більше, ніж планували деревних рослин. Сьогодні вже висаджено майже 58 млн сіянців, з яких 6,6 млн - на землях територіальних громад.

Найбільше дерев висаджено у Житомирській області - 14,2 млн сіянців. На другому місці за темпами висадки Волинь - 5 млн сіянців. На третьому місці Київщина - висаджено майже 4,5 млн сіянців. Запорізька область висадила близько 4,3 млн сіянців. Луганщина та Львівщина висадили близько 3,5 млн кожна.

"Чи вдасться нам висадити 1 млрд дерев за три роки? Звичайно, так. Не дивуйтеся, що зараз програма виконана на 6 %. Ліс висаджується не лінійно, а за правилами вегетаційних сезонів. Найбільш сприятливим часом для цього є весна. Менш сприятливою порою року є осінь. Влітку та зимою ліс не висаджується. Наш графік висадки матиме чітко виражені піки, які будуть співпадати із веснами", - додав голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

Всі ці дані перебувають у відкритому доступі на сайті https://zelenakraina.gov.ua/. На інтерактивній карті деталізовані всі місця висадки по областях, а також відображені всі, що беруть участь у реалізації проекту.

Наразі обласні підприємства Держлісагентства нарощують свої потужності. Сучасний насіннєво-селекційний центр, який за рік випускатиме 3 млн сіянців із закритою кореневою системою, вже запрацював у Львові. У грудні такий центр запрацює на Донеччині. Загалом планується відкриття таких заводів у Київській, Житомирській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.