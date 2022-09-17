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В рамках контрнаступления ВСУ продолжают маневры в трех районах Херсонской области, - ISW

Фото: ВСУ продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления на юге продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что говорится о "трех зонах кинетической активности":

  • северо-западнее Херсона;
  • вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец;
  • к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей, к западу от Высокополья.

Наземные маневры по трем направлениям

В ISW рассказали, что Генеральный штаб ВСУ информировал, что россияне обстреляли украинские позиции в Правдино (к северо-западу от Херсона), что указывает на то, что украинские силы, вероятно, вошли в город.

Telegram-каналами,

Специалисты добавляют, что украинские войска

Напомним, ВСУ нанесли удар по пункту управления врага в Херсоне .

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