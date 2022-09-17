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У рамках контрнаступу ЗСУ продовжують маневри в трьох районах Херсонської області, - ISW

Фото: ЗСУ продовжують маневри у трьох районах Херсонської області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Збройні сили України у рамках контрнаступу на півдні продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що мовиться про "три зони кінетичної активності":

  • на північний захід від Херсона;
  • поблизу українського плацдарму через річку Інгулець;
  • на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, на захід від Високопілля.

Наземні маневри у трьох напрямках

В ISW розповіли, що Генеральний штаб ЗСУ інформував, що росіяни обстріляли українські позиції в Правдиному (на північний захід від Херсона), що вказує на те, що українські сили, ймовірно, принаймні увійшли до міста.

Telegram-каналами,

Фахівці додають, що ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по пункту управління ворога у Херсоні.

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