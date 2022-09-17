У рамках контрнаступу ЗСУ продовжують маневри в трьох районах Херсонської області, - ISW

Збройні сили України у рамках контрнаступу на півдні продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що мовиться про "три зони кінетичної активності":
В ISW розповіли, що Генеральний штаб ЗСУ інформував, що росіяни обстріляли українські позиції в Правдиному (на північний захід від Херсона), що вказує на те, що українські сили, ймовірно, принаймні увійшли до міста.
Telegram-каналами,
Фахівці додають, що ЗСУ
Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по пункту управління ворога у Херсоні.
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