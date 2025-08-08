Рамафоса після розмови з Путіним зідзвонився із Зеленським: що сказав

Розмова Рамафоси та Зеленського

Голова української держави зазначив, що з Рамафосою була дружня та відверта розмова про те, як досягти миру між Україною та РФ і зупинити вбивства.

Зеленський розповів, що поінформував колегу про контакти з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

"Багато що вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не тільки України, а й Європи та всього світу", - додав президент України.

За його словами, Рамафоса зі свого боку поділився деталями своєї розмови з Путіним. Зеленський не став вдаватися в деталі про те, що саме сказав президент ПАР, але нагадав, що шлях до миру потрібно починати з припинення вогню.

"Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, тому що не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру", - додав він.

Розмова Рамафоси та Путіна

Як зазначили в канцелярії президента ПАР, Путін під час розмови поінформував Рамафосу про мирний процес з Україною.

Зі свого боку південноафриканський лідер висловив підтримку мирним ініціативам, які покладуть кінець війні і сприятимуть міцному миру між Росією та Україною.

У Кремлі уточнили, що Путін розповів Рамафосі про свою зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.