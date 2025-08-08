Рамафоса після розмови з Путіним зідзвонився із Зеленським: що сказав

Президент ПАР Сиріл Рамафоса провів окремі розмови з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram і канцелярію президента ПАР.
Голова української держави зазначив, що з Рамафосою була дружня та відверта розмова про те, як досягти миру між Україною та РФ і зупинити вбивства.
Зеленський розповів, що поінформував колегу про контакти з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
"Багато що вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не тільки України, а й Європи та всього світу", - додав президент України.
За його словами, Рамафоса зі свого боку поділився деталями своєї розмови з Путіним. Зеленський не став вдаватися в деталі про те, що саме сказав президент ПАР, але нагадав, що шлях до миру потрібно починати з припинення вогню.
"Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, тому що не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру", - додав він.
Як зазначили в канцелярії президента ПАР, Путін під час розмови поінформував Рамафосу про мирний процес з Україною.
Зі свого боку південноафриканський лідер висловив підтримку мирним ініціативам, які покладуть кінець війні і сприятимуть міцному миру між Росією та Україною.
У Кремлі уточнили, що Путін розповів Рамафосі про свою зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.
Нагадаємо, 2023 року ПАР разом із ще п'ятьма країнами Африки запропонували свій мирний план для завершення війни Росії проти України. Він складається з 10 пунктів.
Такий план передбачає, зокрема, дипломатичне врегулювання, обмін військовополоненими, повернення вкрадених українських дітей і не тільки.