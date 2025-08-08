Рамафоса после разговора с Путиным созвонился с Зеленским: что сказал

Разговор Рамафосы и Зеленского

Глава украинского государства отметил, что с Рамафосой был дружественный и откровенный разговор о том, как достичь мира между Украиной и РФ и остановить убийства.

Зеленский рассказал, что проинформировал коллегу о контакты с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

"Многое уже сделано. Согласовываем нашу общую позицию со всеми партнерами, и эта позиция должна быть сильной. Это о будущей архитектуре безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира", - добавил президент Украины.

По его словам, Рамафоса в свою очередь поделился деталями своего разговора с Путиным. Зеленский не стал вдаваться в детали о том, что именно сказал президент ЮАР, но напомнил, что путь к миру нужно начинать с прекращения огня.

"Мы готовы к этому, как и к встречам на самом высоком уровне в разных форматах. С первых секунд войны мы хотим ее окончить, потому что не Украина эту войну начинала. Именно Россия является единственной причиной затягивания и отсутствия мира", - добавил он.

Разговор Рамафосы и Путина

Как отметили в канцелярии президента ЮАР, Путин в ходе разговора проинформировал Рамафосу о мирном процессе с Украиной.

В свою очередь южноафриканский лидер выразил поддержку мирным инициативам, которые положат конец войне и будут способствовать прочному миру между Россией и Украиной.

В Кремле уточнили, что Путин рассказал Рамафосе о своей встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.