Ракицкий тренируется в общей группе "Шахтера" к матчу против "Динамо"

Украинское "классико" состоится 3 августа

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий, который пропустил матч 2 тура украинской Премьер-лиги против "Арсенал-Киев" (3:0) из-за травмы, приступил к тренировкам в общей группе. Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, Сергей Кривцов, Иван Ордец и Оларенважу Кайоде продолжают заниматься индивидуально.

Отмечается, что "горняки" продолжают готовиться к поединку с "Динамо". Занятие тренерский штаб построил следующим образом: футболисты, игравшие с "Арсеналом-Киевом", отработали вместе со всеми около часа, после чего отправились на восстановительные процедуры. Остальные выполнили ряд упражнений с мячами, а завершилась сессия двусторонкой на треть поля.

Подготовка к классико Матч #ДинамоШахтер в Киеве уже в пятницу.



Новости накануне игры: https://t.co/mbeCj4BDkN pic.twitter.com/nKbfuH76FO — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2018

Матч между киевским и донецким клубами состоится 3 августа на столичном НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:00.

Напомним, "Динамо" также начало подготовку к матчу с "Шахтером".