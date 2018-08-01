Ракицкий тренируется в общей группе "Шахтера" к матчу против "Динамо"

Новости Спорт 01.08.2018 - 09:41
Фото: тренировка футболистов "Шахтера" перед игрой с "Динамо" (shakhtar.com)
Фото: тренировка футболистов "Шахтера" перед игрой с "Динамо" (shakhtar.com)

Украинское "классико" состоится 3 августа

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий, который пропустил матч 2 тура украинской Премьер-лиги против "Арсенал-Киев" (3:0) из-за травмы, приступил к тренировкам в общей группе. Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, Сергей Кривцов, Иван Ордец и Оларенважу Кайоде продолжают заниматься индивидуально.

Отмечается, что "горняки" продолжают готовиться к поединку с "Динамо". Занятие тренерский штаб построил следующим образом: футболисты, игравшие с "Арсеналом-Киевом", отработали вместе со всеми около часа, после чего отправились на восстановительные процедуры. Остальные выполнили ряд упражнений с мячами, а завершилась сессия двусторонкой на треть поля. 

Матч между киевским и донецким клубами состоится 3 августа на столичном НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:00.

Напомним, "Динамо" также начало подготовку к матчу с "Шахтером".

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