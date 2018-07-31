"Динамо" начало подготовку к матчу с "Шахтером"

Встреча "украинского классико" состоится 3 августа

"Динамо" начало готовиться к матчу третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против донецкого "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

"Получив три победы в трех стартовых матчах сезона без всякого пропущенного мяча, "бело-синие" подходят к "украинскому классико" в отличном настроении и с уверенностью в собственных силах. Все игроки здоровы и настроены на работу", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в группу вернулся Николай Шапаренко, который пропустил матч со "Львовом" из-за травмы (перелом носа), полученной в игре первого тура УПЛ с "Ворсклой". Ближайший месяц ему придется тренироваться и играть в защитной маске на лице.

«Біло-сині» розпочали підготовку до гри з «Шахтарем» Після виїзної перемоги над ФК «Львів» «біло-сині» отримали день на... Опубліковано FC Dynamo Kyiv Понеділок, 30 липня 2018 р.

Напомним, "Динамо" и "Шахтер" с побед стартовали в новом сезоне УПЛ.