Ракицький тренується в загальній групі "Шахтаря" до матчу проти "Динамо"

Новини Спорт 01.08.2018 - 09:41
Фото: тренування футболістів "Шахтаря" перед грою з "Динамо" (shakhtar.com)
Фото: тренування футболістів "Шахтаря" перед грою з "Динамо" (shakhtar.com)

Українське "класико" відбудеться 3 серпня

Захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький, який пропустив матч 2 туру української Прем'єр-ліги проти "Арсенал-Київ" (3:0) через травму, приступив до тренувань в загальній групі. Як повідомляє прес-служба донецького клубу, Сергій Кривцов, Іван Ордець і Оларенважу Кайоде продовжують займатися індивідуально.

Зазначається, що "гірники" продовжують готуватися до поєдинку з "Динамо". Заняття тренерський штаб побудував наступним чином: футболісти, що грали з "Арсеналом-Києвом", відпрацювали разом з усіма близько години, після чого вирушили на відновлювальні процедури. Решта виконали ряд вправ з м'ячами, а завершилася сесія двосторонку на третину поля.

Матч між київським і донецьким клубами відбудеться 3 серпня на столичному НСК "Олімпійський". Початок гри о 19:00.

Нагадаємо, "Динамо" також розпочав підготовку до матчу з "Шахтарем".

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Теги:  Динамо,  Шахтар,  Чемпионат Украины,  тренировки,  УПЛ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС