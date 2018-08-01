Ракицький тренується в загальній групі "Шахтаря" до матчу проти "Динамо"

Українське "класико" відбудеться 3 серпня

Захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький, який пропустив матч 2 туру української Прем'єр-ліги проти "Арсенал-Київ" (3:0) через травму, приступив до тренувань в загальній групі. Як повідомляє прес-служба донецького клубу, Сергій Кривцов, Іван Ордець і Оларенважу Кайоде продовжують займатися індивідуально.

Зазначається, що "гірники" продовжують готуватися до поєдинку з "Динамо". Заняття тренерський штаб побудував наступним чином: футболісти, що грали з "Арсеналом-Києвом", відпрацювали разом з усіма близько години, після чого вирушили на відновлювальні процедури. Решта виконали ряд вправ з м'ячами, а завершилася сесія двосторонку на третину поля.

Подготовка к классико Матч #ДинамоШахтер в Киеве уже в пятницу.



Новости накануне игры: https://t.co/mbeCj4BDkN pic.twitter.com/nKbfuH76FO — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2018

Матч між київським і донецьким клубами відбудеться 3 серпня на столичному НСК "Олімпійський". Початок гри о 19:00.

Нагадаємо, "Динамо" також розпочав підготовку до матчу з "Шахтарем".