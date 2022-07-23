Не ракеты. В Воздушных силах сказали, что несет большую угрозу для неба Украины

"Наша задача на сегодня, прежде всего, Воздушных сил, зенитно-ракетных комплексов и истребителей - это прикрыть небо, чтобы не допустить появления здесь вражеской авиации", - говорит Игнат.

Он пояснил, если вражеская авиация будет использовать не ракеты, а бомбы свободного падения, которых у РФ миллионы тонн на складах, то это угрожает сценарием того, что было в Мариуполе.

"Мы же видим, что происходило с Мариуполем и другими прифронтовыми городами, когда тактическая авиация залетает и сбрасывает бомбы по 500 кг, которые фактически разрушают все на своем пути", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что уже 2,5 месяца российская авиация не залетает в наше воздушное пространство, его контролируют украинские силы.

"Осталось дождаться, когда Запад будет предоставлять нам системы и истребители и мы сможем самостоятельно закрыть небо", - подытожил спикер Воздушных сил.

Напомним, недавно стало известно, что российские войска изменили свою тактику и боятся залетать в воздушное пространство Украины, из-за больших потерь.

Добавим, как заявили в Минобороны, наличие норвежской мобильной батареи зенитных ракет ПВО средней дальности NASAMS позволит серьезно усилить защиту воздушного пространства над Украиной.

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