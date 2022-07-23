Не ракети. В Повітряних силах сказали, що несе більшу загрозу для неба України

"Наше завдання на сьогодні, передусім, Повітряних сил, зенітно-ракетних комплексів та винищувачів - це прикрити небо, щоб не допустити появи тут ворожої авіації", - каже Ігнат.

Він пояснив, якщо ворожа авіація буде використовувати не ракети, а бомби вільного падіння, яких у РФ мільйони тонн на складах, то це загрожує сценарієм того, що було в Маріуполі.

"Ми ж бачимо, що відбувалося з Маріуполем та іншими прифронтовими містами, коли тактична авіація залітає і скидає бомби по 500 кг, які руйнують фактично все на своєму шляху", - зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що вже 2,5 місяця російська авіація не залітає в наш повітряний простір, його контролюють українські сили.

"Залишилося дочекатися, коли Захід надаватиме нам системи та винищувачі і ми зможемо самотужки закрити небо", - підсумував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські війська змінили свою тактику і бояться залітати в повітряний простір України, через великі втрати.

Додамо, як заявили в Міноборони, наявність норвезької мобільної батареї зенітних ракет ППО середньої дальності NASAMS дозволить серйозно посилити захист повітряного простору над Україною.

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