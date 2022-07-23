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Не ракети. В Повітряних силах сказали, що несе більшу загрозу для неба України

Фото: в Повітряних силах сказали, що несе більшу загрозу для неба України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російська авіація становить ще більшу загрозу для України, ніж її ракети. Тому ми маємо захистити наше небо, аби на міста не падали авіабомби, які знищують все на своєму шляху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Наше завдання на сьогодні, передусім, Повітряних сил, зенітно-ракетних комплексів та винищувачів - це прикрити небо, щоб не допустити появи тут ворожої авіації", - каже Ігнат.

Він пояснив, якщо ворожа авіація буде використовувати не ракети, а бомби вільного падіння, яких у РФ мільйони тонн на складах, то це загрожує сценарієм того, що було в Маріуполі.

"Ми ж бачимо, що відбувалося з Маріуполем та іншими прифронтовими містами, коли тактична авіація залітає і скидає бомби по 500 кг, які руйнують фактично все на своєму шляху", - зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що вже 2,5 місяця російська авіація не залітає в наш повітряний простір, його контролюють українські сили.

"Залишилося дочекатися, коли Захід надаватиме нам системи та винищувачі і ми зможемо самотужки закрити небо", - підсумував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські війська змінили свою тактику і бояться залітати в повітряний простір України, через великі втрати.

Додамо, як заявили в Міноборони, наявність норвезької мобільної батареї зенітних ракет ППО середньої дальності NASAMS дозволить серйозно посилити захист повітряного простору над Україною.

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