Ракеты, бомбы и РСЗО: при обстрелах Донецкой области погибли 6 человек

За минувшие сутки при обстрелах населенных пунктов Донецкой области погибли шестеро мирных жителей. Противник применял ракеты, авиабомбы и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Донецкой области.