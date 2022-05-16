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Ракеты, бомбы и РСЗО: при обстрелах Донецкой области погибли 6 человек

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Донецкая область, Понедельник 16 мая 2022 11:58
Ракеты, бомбы и РСЗО: при обстрелах Донецкой области погибли 6 человек Фото: последствия обстрелов в Донецкой области (t.me/don_gunp/3792)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки при обстрелах населенных пунктов Донецкой области погибли шестеро мирных жителей. Противник применял ракеты, авиабомбы и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Донецкой области.

Сообщается, что российские войска ударили авиабомбами, ракетами "воздух-земля" и реактивными системами "Град" и "Смерч" по населенным пунктам Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Зализное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброва и Бахмутское.

"Поступила информация о 6 погибших мирных жителях, еще 12 ранены. Разрушены 36 гражданских объектов - жилые дома, мечеть, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По факту обстрелов открыто дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Фото: последствия обстрелов в Донецкой области (t.me/don_gunp/3792)

Напомним, утром 16 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате ранены три человека, в том числе ребенок.

Кроме того, сегодня российская диверсионная группа пыталась прорвать границу Сумской области.

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