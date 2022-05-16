Ракети, бомби і РСЗВ: при обстрілі Донецької області загинули 6 осіб

За минулу добу при обстрілах населених пунктів Донецької області загинули шестеро мирних жителів. Противник застосовував ракети, авіабомби та реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Донецької області.