Ракети, бомби і РСЗВ: при обстрілі Донецької області загинули 6 осіб
За минулу добу при обстрілах населених пунктів Донецької області загинули шестеро мирних жителів. Противник застосовував ракети, авіабомби та реактивні системи залпового вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Донецької області.
Повідомляється, що російські війська вдарили авіабомбами, ракетами "повітря-земля" і реактивними системами "Град" і "Смерч" по населених пунктах Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва і Бахмутське.
"Надійшла інформація про 6 загиблих мирних жителів, ще 12 поранені. Зруйновано 36 цивільних об'єктів - житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об'єкти критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
За фактом обстрілів відкрито справу за статтею "порушення законів і звичаїв війни".
Фото: наслідки обстрілів у Донецькій області (t.me/don_gunp/3792)
Нагадаємо, вранці 16 травня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, в результаті поранені три особи, в тому числі дитина.
Крім того, сьогодні російська диверсійна група намагалася прорвати кордон Сумської області.
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