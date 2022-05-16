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Российская ДРГ пыталась прорваться через границу в Сумской области

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Сумская бласть, Понедельник 16 мая 2022 11:28
Российская ДРГ пыталась прорваться через границу в Сумской области Фото: пограничники остановили диверсантов в Сумской области (facebook com rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники утром 16 мая остановили российских диверсантов в Сумской области. Вражеские силы для прикрытия ДРГ открыли огонь по приграничной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Отмечается, что российские оккупанты вели стрельбу из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Таким образом они прикрывали диверсионно-разведывательную группу.

"Пограничники дали бой диверсантам и заставили их отступить за линию государственной границы", - говорится в сообщении.

Также попытку прорыва подтвердил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что инцидент произошел около 7:00 в Шосткинском районе.

Стоит отметить, что враг постоянно обстреливает приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

В частности, вчера оккупанты с помощью авиации нанесли ракетный удар по Сумской области.

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Война России против Украины Сумская область ДРГ Государственная пограничная служба
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