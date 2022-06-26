Ракетный удар по жилому дому Киева: число пострадавших продолжает расти

Как отметил Кличко, спасательно-поисковые работы в жилом доме продолжаются.

"В настоящее время обнаружили тело одного погибшего. Повреждения получили 6 жителей дома. Четверых из них, в том числе семилетнюю девочку, госпитализировали. Двое - с легкими травмами - будут лечиться амбулаторно", - пишет мэр.

Несовершеннолетнюю уже прооперировали, ее жизни ничего не угрожает. Мама ребенка находится в состоянии средней тяжести.

Ракетный удар по жилому дому

Взрывы в Киеве прозвучали около 7 часов утра в Шевченковском районе столицы. Вражеские ракеты попали в жилой дом и детский сад.

Ранее было известно, что в результате удара по зданию погиб один человек, еще пятеро пострадали. У одной из пострадавших обнаружили паспорт России.