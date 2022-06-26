UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по жилому дому Киева: число пострадавших продолжает расти

Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Пышкин

Количество пострадавших, в результате попадания ракеты в один из жилых домов Киева, продолжает расти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал киевского городского головы Виталия Кличко.

Как отметил Кличко, спасательно-поисковые работы в жилом доме продолжаются.

"В настоящее время обнаружили тело одного погибшего. Повреждения получили 6 жителей дома. Четверых из них, в том числе семилетнюю девочку, госпитализировали. Двое - с легкими травмами - будут лечиться амбулаторно", - пишет мэр.

Несовершеннолетнюю уже прооперировали, ее жизни ничего не угрожает. Мама ребенка находится в состоянии средней тяжести.

Ракетный удар по жилому дому

Взрывы в Киеве прозвучали около 7 часов утра в Шевченковском районе столицы. Вражеские ракеты попали в жилой дом и детский сад.

Ранее было известно, что в результате удара по зданию погиб один человек, еще пятеро пострадали. У одной из пострадавших обнаружили паспорт России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияУкраина