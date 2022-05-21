Ракетный удар по вокзалу в Краматорске нанесли из оккупированных районов, - СБУ

Согласно результатам экспертизы, ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года нанесли из оккупированных районов Донецкой области. Тогда в результате удара погиб 61 человек, еще 121 получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности.

"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 находится под временной оккупацией России", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что для обстрела использовалась управляемая одноступенчатая твердотопливная ракета 9М79-1 с зарядом кассет - "Точка У".

"По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже 8 лет", - добавили в СБУ.