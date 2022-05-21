UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске нанесли из оккупированных районов, - СБУ

Фото: более 60 человек погибли в результате удара по вокзалу в Краматорске (gettyimages)
Автор: Илона Свиридова

Согласно результатам экспертизы, ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года нанесли из оккупированных районов Донецкой области. Тогда в результате удара погиб 61 человек, еще 121 получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности.

"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 находится под временной оккупацией России", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что для обстрела использовалась управляемая одноступенчатая твердотопливная ракета 9М79-1 с зарядом кассет - "Точка У".

"По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже 8 лет", - добавили в СБУ.

Напомним, российские войска ударили по вокзалу в Краматорске, когда на нем собрались сотни человек, пытаясь покинуть город на эвакуационных поездах.

Президент США Джо Байден обещал поддержать расследование ракетного удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныКраматорскВойна России против Украины