Ракетного удару по вокзалу в Краматорську завдали з окупованих районів, - СБУ

Згідно з результатами експертизи, ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня 2022 року завдали з окупованих районів Донецької області. Тоді в результаті удару загинула 61 особа, ще 121 отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки.

"Завдяки ряду досліджень траєкторії польоту ракети і аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар був проведений з території Донецької області, яка ще з 2014 знаходиться під тимчасовою окупацією Росії", - йдеться в повідомленні.

Експертиза встановила, що для обстрілу використовувалася керована одноступінчаста твердопаливна ракета 9м79-1 з зарядом касет - "Точка У".

"За інформацією СБУ, кілька комплексів з "Точкою У" розміщені на окупованих територіях Донбасу і використовуються загарбниками вже 8 років", - додали в СБУ.