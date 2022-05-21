ru ua
Сб, 21 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске нанесли из оккупированных районов, - СБУ

Новина українською →
Краматорск, Суббота 21 мая 2022 12:18
Ракетный удар по вокзалу в Краматорске нанесли из оккупированных районов, - СБУ Фото: более 60 человек погибли в результате удара по вокзалу в Краматорске (gettyimages)
Автор: Илона Свиридова

Согласно результатам экспертизы, ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года нанесли из оккупированных районов Донецкой области. Тогда в результате удара погиб 61 человек, еще 121 получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности.

"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 находится под временной оккупацией России", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что для обстрела использовалась управляемая одноступенчатая твердотопливная ракета 9М79-1 с зарядом кассет - "Точка У".

"По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже 8 лет", - добавили в СБУ.

Напомним, российские войска ударили по вокзалу в Краматорске, когда на нем собрались сотни человек, пытаясь покинуть город на эвакуационных поездах.

Президент США Джо Байден обещал поддержать расследование ракетного удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Краматорск Война России против Украины
NEWS
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков