Ракетный удар по Виннице: тяжелораненым окажут помощь в Польше

"Пациентам с тяжелыми травмами и ожогами, которые они получили в результате ракетного удара по центру Винницы, окажут медицинскую помощь за рубежом", - рассказывают в ведомстве.

При этом отмечается, что людей с тяжелыми ранениями уже транспортировали в первое территориальное медицинское объединение Львова. Там их состояние планируют стабилизировать и подготовить к эвакуации в Польшу.

По информации ведомства, речь в первую очередь идет о тех украинцах, которые получили сильные ожоги в результате ракетного удара.