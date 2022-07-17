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Ракетний удар по Вінниці: важкопораненим нададуть допомогу в Польщі

Фото: важкопораненим українцям нададуть медичну допомогу у Польщі (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Іван Носальський

Українців, які отримали важкі травми в результаті ракетного удару по Вінниці, евакуюють до Польщі для надання медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України у Facebook.

"Пацієнтам з важкими травмами та опіками, які вони отримали в результаті ракетного удару по центру Вінниці, нададуть медичну допомогу за кордоном", - розповідають у відомстві.

При цьому наголошується, що людей з важкими пораненнями вже транспортували в перше територіальне медичне об'єднання Львова. Там їх стан планують стабілізувати і підготувати до евакуації до Польщі.

За інформацією відомства, мова в першу чергу йде про тих українців, які отримали сильні опіки в результаті ракетного удару.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару по центру Вінниці.

Також ми писали, що п'ятьох постраждалих внаслідок ракетного удару по Вінниці сьогодні вертольотами відправили до Львова.

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ВінницяПольшаракетный ударВійна Росії проти України