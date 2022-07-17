Ракетний удар по Вінниці: важкопораненим нададуть допомогу в Польщі

"Пацієнтам з важкими травмами та опіками, які вони отримали в результаті ракетного удару по центру Вінниці, нададуть медичну допомогу за кордоном", - розповідають у відомстві.

При цьому наголошується, що людей з важкими пораненнями вже транспортували в перше територіальне медичне об'єднання Львова. Там їх стан планують стабілізувати і підготувати до евакуації до Польщі.

За інформацією відомства, мова в першу чергу йде про тих українців, які отримали сильні опіки в результаті ракетного удару.