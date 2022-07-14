Ракетный удар по центру Винницы: что известно на данный момент

Российские оккупанты сегодня нанесли ракетного удара по центру Винницы . В настоящее время известно, что около 90 человек обратились за медицинской помощью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

В результате ракетного удара известно о 17 погибших.

Помещение одного из медицинских центров было уничтожено во время вражеского удара.

Как сообщает ГСЧС, пожар на парковочной площадке возле Дома быта был ликвидирован.

Фото: ракетный удар по центру Винницы (facebook.com/MNS.GOV.UA)

По словам первого заместителя главного управления ГСЧС в Винницкой области Олега Андрющенко, во время ракетного удара на парковке пострадали более 20 автомобилей.

" К сожалению, наверное, найти кого-то уцелевшего шансов нет. Над разбором завалов сейчас работают 152 человек личного состава, кроме того, работает личный состав Вооруженных сил, Нацгвардии, а также волонтеры", - заявил Андрющенко.