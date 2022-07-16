Ракетний удар по Вінниці: усіх зниклих безвісті розшукали
Рятувальники розшукали усіх людей, що вважалися зниклими безвісті внаслідок ракетного обстрілу Вінниці 14 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова.
Також він повідомив, що усіх загиблих внаслідок удару окупантів ідентифікували.
Загалом 24 людини стали жертвами ракетного обстрілу міста. Завтра, 17 липня, відбудеться прощання з загиблими у Вінниці і області.
Борзов також повідомив, що у лікарнях продовжують перебувають 68 постраждалих, 14 з них у важкому стані та 4 - у критичному. Можливо, кількох пацієнтів незабаром перевезуть у Львівській опіковий центр.
Нагадаємо, рятувальники завершили розбір завалів, що виникли внаслідок обстрілу росіян Вінниці 14 липня.
Українські ЗМІ повідомляють, що команду вдарити ракетами по Вінниці дав командир окремого дивізіону підводних човнів Чорноморського флоту РФ Анатолій Варочкін.
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