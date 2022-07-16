ru ua
Сб, 16 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетний удар по Вінниці: усіх зниклих безвісті розшукали

Новость на русском →
Вінниця, Субота 16 липня 2022 19:33
Ракетний удар по Вінниці: усіх зниклих безвісті розшукали Фото: рятувальники розшукали усіх зниклими безвісті внаслідок ракетного обстрілу Вінниці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рятувальники розшукали усіх людей, що вважалися зниклими безвісті внаслідок ракетного обстрілу Вінниці 14 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова.

Також він повідомив, що усіх загиблих внаслідок удару окупантів ідентифікували.

Загалом 24 людини стали жертвами ракетного обстрілу міста. Завтра, 17 липня, відбудеться прощання з загиблими у Вінниці і області.

Борзов також повідомив, що у лікарнях продовжують перебувають 68 постраждалих, 14 з них у важкому стані та 4 - у критичному. Можливо, кількох пацієнтів незабаром перевезуть у Львівській опіковий центр.

Нагадаємо, рятувальники завершили розбір завалів, що виникли внаслідок обстрілу росіян Вінниці 14 липня.

Українські ЗМІ повідомляють, що команду вдарити ракетами по Вінниці дав командир окремого дивізіону підводних човнів Чорноморського флоту РФ Анатолій Варочкін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінниця
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року