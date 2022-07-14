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Ракетный удар по Виннице: число погибших возросло до 12, ранены 30 человек

Фото: в результате удара по Виннице погибли 12 человек (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

В результате ракетного удара по Виннице погибли 12 мирных жителей. Также предварительно известно о десятках травмированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным спасателей, в 11:50 произошло попадание ракет на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". В результате атаки сгорели 25 автомобилей. На месте трагедии работают 90 спасателей.

Национальная полиция сообщила, что по состоянию на 12:10 ранения получили 30 человек.

Обновлено в 12:30

В ГСЧС заявили, что в результате удара погибли 12 человек. Среди жертв младенец.

Фото: в Виннице в результате ракетного удара погибли 12 человек (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, сегодня в Виннице во время воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов позже стало известно о ракетном ударе.

Подробнее о последствиях вражеской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

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ВинницаГСЧСракетный ударВойна в Украине