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Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 12, поранено 30 осіб

Фото: в результаті удару по Вінниці загинули 12 осіб (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

В результаті ракетного удару по Вінниці загинули 12 мирних жителів. Також попередньо відомо про десятки травмованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

За даними рятувальників, об 11:50 сталося попадання ракет на парковку поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". В результаті атаки згоріли 25 автомобілів. На місці трагедії працюють 90 рятувальників.

Національна поліція повідомила, що станом на 12:10 поранення отримали 30 осіб.

Обновлено о 12:30

У ДСНС заявили, що внаслідок удару загинули 12 осіб. Серед жертв немовля.

Фото: у Вінниці в результаті ракетного удару загинули 12 осіб (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, сьогодні у Вінниці під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів, пізніше стало відомо про ракетний удар.

Детальніше про наслідки ворожої атаки можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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ВінницяДСНСракетный ударВійна в Україні