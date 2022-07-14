ru ua
Чт, 14 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фьюри готов вернуться в ринг после боя Усик – Джошуа: есть условие

Новина українською →
Четверг 14 июля 2022 11:37
Фьюри готов вернуться в ринг после боя Усик – Джошуа: есть условие Фото: Тайсон Фьюри с чемпионским поясом WBC (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Непобедимый боксер-профессионал Тайсон Фьюри вскоре примет решение о возвращении на ринг.

Об этом заявил Джон Фьюри, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN.

Отец чемпиона мира по версии WBC назвал условие возвращения сына в профессионалы. Тяжеловес получит импульс в случае победы британца Джошуа в реванше против Усика.

"Все будет зависеть от итога поединка Джошуа с Усиком. Если Энтони победит, игра продолжится. Считаю ли я, что Тайсон вернется? Да", – признался Фьюри-старший.

Он добавил, что сын наслаждается возможностью проводить больше времени с семьей. Но это, по мнению Джона Фьюри, когда-нибудь надоест чемпиону и он возобновит выступления.

"У него будет несколько выставочных поединков. Но если Энтони победит Александра, что будет непросто, то Тайсон не сможет удержаться", – резюмировал отец тяжеловеса.

Недавно Фьюри вступил в переговоры с World Wrestling Entertainment по поводу участия в первом за 30 лет рестлинг-шоу в Британии. Также боксер ранее рассказывал о желании провести выставочные бои с Майком Тайсоном, Ленноксом Льюисом, Дуэйном Джонсоном и другими.

К слову, перед реваншем Усик начал тренироваться с давним спарринг-партнером Фьюри – Баколе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайсон Фьюри Бокс
NEWS
В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему: подозрение объявили топ-чиновникам
В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему: подозрение объявили топ-чиновникам
DAILY
Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ