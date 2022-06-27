Ракетный удар по ТЦ Кременчуга: число пострадавших возросло до 50

В результате ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге, 21 человека госпитализировали, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

"21 человек ранен и госпитализирован. 6 из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, 29 людям оказана амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям", - написал он.

Лунин отметил, что все пострадавшие граждане получают лечение в медицинских учреждениях Кременчуга.