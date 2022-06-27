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Ракетный удар по ТЦ Кременчуга: число пострадавших возросло до 50

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Кременчуг, Понедельник 27 июня 2022 20:08
Ракетный удар по ТЦ Кременчуга: число пострадавших возросло до 50 Фото: число пострадавших в результате удара по Кременчугу возросло до 50 (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге, 21 человека госпитализировали, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

"21 человек ранен и госпитализирован. 6 из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, 29 людям оказана амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям", - написал он.

Лунин отметил, что все пострадавшие граждане получают лечение в медицинских учреждениях Кременчуга.

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, в котором находились тысячи людей. Число погибших от удара возросло до 10.

Известно, что оккупанты выпустили две ракеты по Кременчугу.

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Кременчуг Андрей Лунин
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