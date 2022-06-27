Ракетний удар по ТЦ Кременчука: кількість постраждалих зросла до 50

Внаслідок ракетного удару росіян по торговельному центру у Кременчуці, 21 людину госпіталізували, 6 з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

Лунін зазначив, що усі потерпілі громадяни отримують лікування в медичних закладах Кременчука.

"21 людину поранено та госпіталізовано. 6 із них - у важкому стані. Окрім того, 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні росіяни нанесли ракетний удар по ТЦ у Кременчуці, у якому знаходились тисячі людей. Кількість загиблих від удару зросла до 10.

Відомо, що оккупанти випустили дві ракети по Кременчуку.