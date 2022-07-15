Ракетный удар по центру Винницы: полиция озвучила количество жертв и пропавших без вести

В результате ракетного удара по центру Винницы погибли 23 человека. Среди них трое детей в возрасте от 4 до 8 лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Национальной полиции Игоря Клименко.
Жертвы вражеского удара по центру Винницы:
"14 родственников без вести пропавших лиц сдали свои биологические образцы. Наши специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей", - пишет Клименко.
По словам Клименко, 12 из 19 погибших были идентифицированы благодаря технологии скоростной установки ДНК.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности ракетного удара по Виннице.
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