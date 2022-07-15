Ракетний удар по центру Вінниці: поліція озвучила кількість жертв та зниклих безвісти

Внаслідок ракетного удару по центру Вінниці загинули 23 людини. Серед них троє дітей віком від 4 до 8 років.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Національної поліції Ігоря Клименка.
Жертви ворожого удару по центру Вінниці:
"14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Наші фахівці вже провели більше 200 співставлень виділених ДНК-профілів", - пише Клименко.
За словами Клименка, 12 із 19 загиблих були ідентифіковані завдяки технології швидкісного встановлення ДНК.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці ракетного удару по Вінниці.
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