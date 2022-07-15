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Ракетний удар по центру Вінниці: поліція озвучила кількість жертв та зниклих безвісти

Фото: ракетний удар по центру Вінниці (suspilne.media)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ракетного удару по центру Вінниці загинули 23 людини. Серед них троє дітей віком від 4 до 8 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Національної поліції Ігоря Клименка.

Жертви ворожого удару по центру Вінниці:

  • поліції вдалося ідентифікувати 19 із 23 загиблих;
  • серед загиблих троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років;
  • один із хлопчиків загинув разом з мамою під час обстеження в медичному центрі;
  • інший перебував у автомобілі під час удару, внаслідок чого потрапив у вогняну пастку. Його родича відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований;
  • у лікарні перебуває мати загиблої 4-річної дівчинки;

"14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Наші фахівці вже провели більше 200 співставлень виділених ДНК-профілів", - пише Клименко.

  • за медичною допомогою звернулися 183 потерпілих. 82 з них були госпіталізовані. Серед поранених четверо дітей.
  • 8 людей досі вважаються безвісти зниклими.

За словами Клименка, 12 із 19 загиблих були ідентифіковані завдяки технології швидкісного встановлення ДНК.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці ракетного удару по Вінниці.

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