Ракетный удар по центру Винницы: что известно на данный момент

В результате ракетного удара известно о 17 погибших.

Помещение одного из медицинских центров было уничтожено во время вражеского удара.

Как сообщает ГСЧС, пожар на парковочной площадке возле Дома быта был ликвидирован.

Фото: ракетный удар по центру Винницы (facebook.com/MNS.GOV.UA)

По словам первого заместителя главного управления ГСЧС в Винницкой области Олега Андрющенко, во время ракетного удара на парковке пострадали более 20 автомобилей.

"К сожалению, наверное, найти кого-то уцелевшего шансов нет. Над разбором завалов сейчас работают 152 человек личного состава, кроме того, работает личный состав Вооруженных сил, Нацгвардии, а также волонтеры", - заявил Андрющенко.