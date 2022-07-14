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Ракетный удар по центру Винницы: что известно на данный момент

Фото: ракетный удар по центру Винницы (suspilne.media)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты сегодня нанесли ракетного удара по центру Винницы. В настоящее время известно, что около 90 человек обратились за медицинской помощью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

В результате ракетного удара известно о 17 погибших.

Помещение одного из медицинских центров было уничтожено во время вражеского удара.

Как сообщает ГСЧС, пожар на парковочной площадке возле Дома быта был ликвидирован.

Фото: ракетный удар по центру Винницы (facebook.com/MNS.GOV.UA)

По словам первого заместителя главного управления ГСЧС в Винницкой области Олега Андрющенко, во время ракетного удара на парковке пострадали более 20 автомобилей.

"К сожалению, наверное, найти кого-то уцелевшего шансов нет. Над разбором завалов сейчас работают 152 человек личного состава, кроме того, работает личный состав Вооруженных сил, Нацгвардии, а также волонтеры", - заявил Андрющенко.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности ракетного удара по Виннице.

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