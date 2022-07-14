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Ракетний удар по центру Вінниці: що відомо на даний момент

Фото: ракетний удар по центру Вінниці (suspilne.media)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти сьогодні завдали ракетного удару по центру Вінниці. На цей час відомо, що близько 90 людей звернулися за медичною допомогою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Внаслідок ракетного удару, наразі відомо про 17 загиблих осіб.

Приміщення одного із медичних центрів було знищено під час ворожого удару.

Як повідомляє ДСНС, пожежа на паркувальному майданчику біля Будинку побуту була ліквідована.

Фото: ракетний удар по центру Вінниці (facebook.com/MNS.GOV.UA)

За словами першого заступника головного управління ДСНС у Вінницькій області Олега Андрющенка, під час ракетного удару на паркувальному майданчику постраждали більше 20 автомобілів.

"На жаль, напевно, знайти когось вцілілого шансів немає. Над розбиранням завалів зараз працюють 152 осіб особового складу, крім того, працює особовий склад Збройних сил, Нацгвардії, а також волонтери", - заявив Андрющенко.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці ракетного удару по Вінниці.

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