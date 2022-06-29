Ракетный удар по СТО в Днепре: под завалами нашли тела двух погибших

После ракетного удара по Днепру из-под завалов СТО извлекли тела погибших мужчины и женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

На месте "прилета" обнаружили обломки ракеты "Калибр".

"Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двоих погибших - мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", - написал он.

Напомним, вчера, 28 июня, примерно в 17:00 россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

По данным ГСЧС, украинские системы ПВО сбили четыре ракеты, которыми россияне атаковали Днепропетровскую область. Остальные две попали по двум предприятиям - промышленному и транспортному.

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