Ракетний удар по СТО в Дніпрі: під завалами знайшли тіла двох загиблих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

На місці "прильоту" виявили уламки ракети "Калібр".

"Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники виявили двох загиблих - чоловіка і жінку. Ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди", - написав він.

Нагадаємо, вчора, 28 червня, приблизно о 17:00 росіяни завдали ракетного удару по Дніпру.

За даними ДСНС, українські системи ППО збили чотири ракети, якими росіяни атакували Дніпропетровську область. Решта дві потрапили по двох підприємствах - промисловому і транспортному.

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