UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Салтовке в Харькове: число жертв возросло до 12

Фото: в результате ракетного удара по Салтовке погибли 12 человек (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

В результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова погибли 12 человек. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, вражеская ракета в 21:00 17 августа попала в трехэтажное здание. В результате удара возник пожар площадью 600 квадратных метров. Огонь ликвидировали лишь в 10:55 следующего дня.

Из-под завалов удалось вытащить 4 человек. Всего ранения получили 20 жителей. По состоянию на 15:00 известно о 12 погибших.

"Все они являются гражданскими. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями. Ни одного военного объекта рядом с разрушенным домом нет", - отметили спасатели.

Фото: в результате ракетного удара по Харькову погибли 12 человек (facebook.com/MNSKHARKIV)

Ракетные удары по Харькову

Напомним, вчера вечером на Салтовке в Харькове раздались взрывы. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли общежитие, а среди пострадавших есть люди с нарушениями слуха.

Предварительно было известно о 16 раненых людях и 6 погибших.

Уже сегодня утром оккупанты еще раз обстреляли Слободской и Холодногорский районы Харькова.

По данным облсовета, в результате двух атак пострадали по меньшей мере 45 гражданских, среди погибших есть ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьковракетный ударГСЧСВойна в Украине