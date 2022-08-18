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Ракетний удар по Салтівці у Харкові: кількість жертв зросла до 12

Фото: внаслідок ракетного удару по Салтівці загинули 12 осіб (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок ракетного удару по гуртожитку у Салтівському районі Харкова загинули 12 людей. Багато з них похилого віку і з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Харківській області.

За даними рятувальників, ворожа ракета близькі 21:00 17 серпня влучила у триповерхову будівлю. Внаслідок удару виникла пожежа площею 600 квадратних метрів. Вогонь ліквідували лише о 10:55 наступного дня.

З-під завалів вдалося витягнути 4 осіб. Всього поранення отримали 20 мешканців. Станом на 15:00 відомо про 12 загиблих.

"Всі вони є цивільними. Багато з них похилого віку і з обмеженими можливостями. Жодного військового об'єкту поруч зі зруйнованим будинком немає", - зазначили рятувальники.

Фото: внаслідок ракетного удару по Харкову загинули 12 осіб (facebook.com/MNSKHARKIV)

Ракетні удари по Харкову

Нагадаємо, вчора ввечері на Салтівці у Харкові пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли гуртожиток, а серед постраждалих є люди з порушеннями слуху.

Попередньо було відомо про 16 поранених людей та 6 загиблих.

Вже сьогодні зранку окупанти ще раз обстріляли Слобідський та Холодногірський райони Харкова.

За даними облради, внаслідок двох атак постраждали щонайменше 45 цивільних, серед загиблих є дитина.

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