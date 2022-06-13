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Ракетный удар по Прилукам Черниговской области: фото последствий

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Чернигов, Понедельник 13 июня 2022 15:53
Ракетный удар по Прилукам Черниговской области: фото последствий Фото: последствия ракетного обстрела Прилук (t.me/ok_pivnich)
Автор: Наталия Гурковская

Ракетный удар по Прилукам Черниговской области Россия нанесла около 13.15. В ОК "Север" показали фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования в Telegram.

Ракетный удар по Прилукам Черниговской области: фото последствий "Предварительно потерь личного состава нет. Информация уточняется", - добавляют военные.

Как сообщалось, в понедельник, 13 июня, зафиксированы прилеты трех ракет по Прилукам Черниговской области, выпущенных российскими войсками.

В нескольких населенных пунктах Прилукского района Черниговской области объявили эвакуацию после ракетных ударов российских войск.

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Черниговская область
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