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Ракетные удары по Черниговской области: под Прилуками объявили эвакуацию

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Черниговская область , Понедельник 13 июня 2022 15:27
Ракетные удары по Черниговской области: под Прилуками объявили эвакуацию Фото: ракетные удары по Черниговской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В нескольких населенных пунктах Прилукского района Черниговской области объявили эвакуацию после ракетных ударов российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергея Болдырева в комментарии "Суспільне".

Он рассказал, что эвакуация объявлена в селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец, которые находятся возле Прилук.

"Причина - из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара", - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 13 июня, зафиксированы прилеты трех ракет по Прилукам Черниговской области, выпущенных российскими войсками.

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