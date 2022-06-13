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Ракетний удар по Прилуках Чернігівської області: фото наслідків

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Чернігів, Понеділок 13 червня 2022 15:53
Ракетний удар по Прилуках Чернігівської області: фото наслідків Фото: наслідки ракетного обстрілу Прилук (t.me/ok_pivnich)
Автор: Наталія Гурковська

Ракетний удар по Прилуках Чернігівської області Росія завдала близько 13.15. У ОК "Північ" показали фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування в Telegram.

Ракетний удар по Прилуках Чернігівської області: фото наслідків

"Попередньо втрат особового складу немає. Інформація уточнюється", - додають військові.

Як повідомлялося, у понеділок, 13 червня, зафіксовано прильоти трьох ракет по Прилуках Чернігівської області, випущених російськими військами.

У кількох населених пунктах Прилуцького району Чернігівської області оголосили евакуацію після ракетних ударів російських військ.

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