Ракетний удар по Прилуках Чернігівської області: фото наслідків
Фото: наслідки ракетного обстрілу Прилук (t.me/ok_pivnich)
Ракетний удар по Прилуках Чернігівської області Росія завдала близько 13.15. У ОК "Північ" показали фото наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування в Telegram.
"Попередньо втрат особового складу немає. Інформація уточнюється", - додають військові.
Як повідомлялося, у понеділок, 13 червня, зафіксовано прильоти трьох ракет по Прилуках Чернігівської області, випущених російськими військами.
У кількох населених пунктах Прилуцького району Чернігівської області оголосили евакуацію після ракетних ударів російських військ.
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