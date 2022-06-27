Ракетный удар под Одессой: количество пострадавших выросло, 65 домов не пригодны для жизни

Более 60 домов уже не пригодны для жизни из-за ракетного удара в Одесском районе в ночь на понедельник, 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Одесской областной прокуратуры.

"Повреждены около 65 частных домов, из которых 4 дома полностью уничтожены огнем", - говорится в сообщении. Как добавляют в ведомстве, по предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей - трехлетние близнецы. "Информация о других пострадавших уточняется. Погибших нет. Предварительно, обстрел совершен крылатой ракетой Х-22", - сообщили в пресс-службе ведомства.