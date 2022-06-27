Ракетний удар під Одесою: кількість постраждалих зросла, 65 будинків не придатні для життя

Понад 60 будинків уже не придатні для життя через ракетний удар в Одеському районі в ніч проти понеділка, 27 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської обласної прокуратури.
"Пошкоджено близько 65 приватних будинків, з яких 4 будинки повністю знищені вогнем", - йдеться у повідомленні.
Як додають у відомстві, за попередніми даними, вісім мирних жителів отримали множинні поранення, з яких двоє дітей - трирічні близнюки.
"Інформація про інших постраждалих уточнюється. Загиблих немає. Будь-які військові об’єкти поруч відсутні. Попередньо, обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22", - повідомили у прес-службі відомства.
Як повідомлялося, в ніч на 27 червня окупанти завдали по Одеській області ракетного удару із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Внаслідок потрапляння до житлового кварталу селища сталося руйнування та загоряння кількох житлових будинків та господарських будівель.
Нагадаємо, для ударів по території України Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22. Вперше це відбулося в ніч на понеділок, 9 травня, у Донецькій області.
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