Ракетный удар по Одесской области: загорелись дома, есть раненые, среди них – ребенок

Поздно вечером 26 июня оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. В результате попадания в жилой квартал поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесской мэрии.

Предварительно пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Сообщается, что в ликвидации последствий ракетного удара задействованы три единицы техники ГСЧС, а также 12 специалистов. Идет борьба с огнем. После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции. Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.