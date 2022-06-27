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Ракетный удар по Одесской области: загорелись дома, есть раненые, среди них – ребенок

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Одесса, Понедельник 27 июня 2022 05:36
Ракетный удар по Одесской области: загорелись дома, есть раненые, среди них – ребенок Фото: последствия ракетного удара (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Поздно вечером 26 июня оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. В результате попадания в жилой квартал поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесской мэрии.

Предварительно пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Сообщается, что в ликвидации последствий ракетного удара задействованы три единицы техники ГСЧС, а также 12 специалистов. Идет борьба с огнем. После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции. Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты типа "Оникс" вблизи Одессы. Они были запущены с территории оккупированного Крыма.

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