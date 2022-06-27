Ракетний удар по Одеській області: загорілися будинки, є поранені, серед них-дитина

Пізно ввечері 26 червня окупанти завдали по Одеській області ракетного удару із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. в результаті попадання в житловий квартал селища сталося руйнування і загоряння декількох житлових будинків і господарських будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської мерії.

Попередньо постраждали шестеро людей, серед яких одна дитина. Повідомляється, що в ліквідації наслідків ракетного удару залучено три одиниці техніки ДСНС, а також 12 фахівців. Йде боротьба з вогнем. Після ліквідації пожежі приступить до роботи слідчо-оперативна група Національної поліції. Дані за масштабами руйнувань і постраждалим уточнюються.

Раніше повідомлялося, що сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети типу "Онікс" поблизу Одеси. Вони були запущені з території окупованого Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.