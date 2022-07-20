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Ракетный удар по Одесской области: выпущено две ракеты, одну сбили силы ПВО

Новина українською →
Одесса, Среда 20 июля 2022 05:04
Ракетный удар по Одесской области: выпущено две ракеты, одну сбили силы ПВО Фото: ракетный удар по Одесской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты вечером обстреляли Одесскую область. Всего было выпущено две ракеты, одна из них уничтожена силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Ракетный удар был нанесен с применением самолетов Су-35. Одна из ракет, предположительно Х-59, уничтожена, вторая попала в заброшенное складское здание. Пожар оперативно ликвидирован спасателями, человеческих утрат нет.

Напомним, сегодня оккупанты 9 раз обстреляли Сумскую область, травмированы люди.

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Одесса ракетный удар Вторжение России в Украину
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