Ракетный удар по Одесской области: выпущено две ракеты, одну сбили силы ПВО

Оккупанты вечером обстреляли Одесскую область. Всего было выпущено две ракеты, одна из них уничтожена силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Ракетный удар был нанесен с применением самолетов Су-35. Одна из ракет, предположительно Х-59, уничтожена, вторая попала в заброшенное складское здание. Пожар оперативно ликвидирован спасателями, человеческих утрат нет.