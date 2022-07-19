Оккупанты за день 9 раз обстреляли Сумскую область, есть травмированные

Из-за российских атак в Сумской области травмированы два человека и повреждено частное хозяйство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

За день россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области по различным видам вооружения-около 78 приходов.

Обстреливали территории Белопольской, Новослободской, Хотиньской, Эсманьской территориальных общин.

Белопольская община: в 11:00 и после 12:00 были обстрелы из миномета. Также враг бил из САУ около 13: 00. Продолжился минометный обстрел в 19:00.

Новослободская община: враг обстреливал территорию из ствольной артиллерии.

Эсманьская община: после 17:00 13 взрывов (приходов, предварительно из САУ), продолжился обстрел после 19:00.

Обошлось без потерь и разрушений.

Николаевская сельская община: в 12:15 враг выпустил 6 ракет в направлении Николаевской сельской территориальной общины. В результате обстрела травмированы 2 гражданских лица и повреждено частное хозяйство.