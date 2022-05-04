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Ракетный удар по Одесской области: повреждены объекты инфраструктуры региона

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Одесса, Среда 04 мая 2022 00:21
Ракетный удар по Одесской области: повреждены объекты инфраструктуры региона Российская ракета (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

В результате второго за день ракетного удара по Одесской области пострадали объекты инфраструктуры региона. Сообщается о попадании двух российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского городского совета.

Согласно оперативной информации пресс-службы Оперативного командования "Юг", в результате ракетного удара никто не пострадал, жертв также нет.

Напомним, что сегодня до Одессы не долетели три российские ракеты. Их уничтожили украинские подразделения ПВО.

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