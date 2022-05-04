Ракетний удар по Одеській області: пошкоджено об'єкти інфраструктури регіону

В результаті другого за день ракетного удару по Одеській області постраждали об'єкти інфраструктури регіону. Повідомляється про потрапляння двох російських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міської ради.

Згідно з оперативною інформацією прес-служби Оперативного командування "Південь", в результаті ракетного удару ніхто не постраждав, жертв також немає.

Нагадаємо, що сьогодні до Одеси не долетіли три російські ракети. Їх знищили українські підрозділи ППО.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.